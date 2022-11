Ligue 1 | Lione-Nizza LIVE

- Union Berlino 5 - 0 17:30 Friburgo - Colonia 2 - 0 CALCIO -1 13:00 Lorient - PSG 1 - 2 15:...00 Toulouse - Monaco 0 - 2 17:05 Lille - Rennes 1 - 1 20:45 Marsiglia -1 - 0 CALCIO - ......00 FRANCIA- Nizza 21:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Dusseldorf - Kaiserslautern 18:30 Kiel - Hannover 18:30 GERMANIA BUNDESLIGA Monchengladbach - Dortmund 20:30 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP ...Lione-Nizza darà inizio alla quindicesima giornata di Ligue 1 nel match che è in programma venerdì 11 novembre alle 20:45 al ParcOl. Dopo un avvio mediocre e l'ottava posizione raggiunta in questo mom ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Tre anticipi per iniziare l'ultima giornata del calcio di club prima della pausa per il Mondiale. Oggi ...