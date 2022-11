La Lazio batte il Monza 1-0 con Romero | Sarri ora è secondo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lavince ancora e aggancia alposto in classifica il Milan. All'Olimpico la squadra diha la meglio 1-0 suldopo una gara sofferta. Match aperto nel primo tempo. A Petagna viene annullato un gol dal VAR. Lazzari va ko nel primo tempo per un problema al polpaccio. Nella ripresa laspinge e trova il vantaggio con. Nel finale entra anche Immobile14^ Giornata Napoli-Empoli 2-0, Spezia-Udinese 1-1, Cremonese-Milan 0-0; Lecce-Atalanta 2-1, Sassuolo-Roma 1-1, Fiorentina-Salernitana 2-1; Inter-Bologna 6-1, Torino-Sampdoria 2-0, Verona-Juventus 0-1,1-0Classifica: Napoli 38, Milan,30, Juventus 28, Atalanta, Inter 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna, ...

... in attesa del match dellacontro il Monza. Al Bentegodi i bianconeri, soffrendo nel finale, ... bravo a sua volta a pescare il taglio di Kean, che controlla in area e di mancinoMontipò ...Luka ha centrato anche un altro traguardo: è il secondo marcatore più giovane della storia dellain campionato dietro ad Alessandro Capponi (17 anni, 4 mesi e 7 giorni), il primo considerando ...Juventus-Lazio, l’analisi quote di OddsChecker: Allegri favorito, senza Vlahovic tocca a Milik. E sul numero di ...Si è conclusa solo ieri la quattordicesima giornata di Serie A, ma è già tempo di pensare alla prossima. La Lazio ha battuto il Monza all’Olimpico, conquistando tre ...