Grande Fratello Vip 7 | Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria | Se parli con Micol con me hai chiuso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022)hanno litigato dopo la diretta delVip 7: la schermitrice e gelosa diIncorvaia. Serata all'insegna dell'ennesimo litigio tradopo la diretta delVip 7. La schermitrice ritiene cheIncorvaia, ex di, l'abbia offesa e chiede al suo fidanzato di allontanarsi da lei. Nel corso della puntata del 10 novembre delVip 7, sono state mandate in onda alcune clip in cuiha raccontato che il suo rapporto conè stato più ...