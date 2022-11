Gli amici di penna annullano le distanze

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sapete che c’è ancora qualcuno a cui piace scrivere e avere relazioni tramite posta tradizionale (o snail mail)? Sono glidi, o penpals. Sono sempre stata una tipa introversa, o che almeno non va a caccia di conversazione. D’altronde, mi sono sempre chiesta perché debba sentirmi obbligata a socializzare quando non ne ho voglia.Le feste? Le evit(av)o come la peste. La discoteca? Ci sono stata una sola volta in tutta la mia vita e per di più a Copenaghen in gita con la classe. No. A questo preferisco la compagnia di un libro, del mio cane, di un ASMR giusto beccato su Youtube. Chiaro, non sono un’asociale, ho il mio gruppo dizie, di relazioni con cui posso allenare la mia voce a parlare.Però ho scoperto un altro modo per unire la socializzazione a una delle mie più grandi passioni, la scrittura: la corrispondenza ...