Agenzia ANSA

Continua l'inversione di rotta dell'epidemia diin Italia. Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sono infatti calati contagi, decessi e ricoveri ospedalieri. Un trend che si conferma anche a ......dell'emergenza sanitaria19 dilagante nell'anno di riferimento (2020) con tutto il personale dei settori in smart working in ottemperanza ai vari decreti legislativi del governo. -... Covid: prosegue l'inversione di rotta, curve in discesa - Italia Continua l'inversione di rotta dell'epidemia di Covid in Italia. Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della ...La Cina ha sempre preso di petto il Covid con una strategia del rigore, ma adesso arriva una prima apertura. Le autorità di Pechino hanno ...