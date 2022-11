Cari interventisti vi scrivo | non si può fare la pace con le armi di R Pareggiani

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il conflitto ucraino infuria dal lontano 2014 (personalmente l’ho seguito sul campo, in Donbass, nel 2017), si combatte attivamente da otto anni e per molti osservatori di quell’area era chiaro che Putin volesse “consolidare” le posizione occupate per festeggiare un onorevole e vittorioso decennale dall’invasione. Quali fossero i disegni imperialistici di Putin è poi noto a tutti, funzionari europei a parte (ma questo è un altro discorso), dai tempi del Teatro Dubrovka, dall’uccisione di Anna Politovskaya, dalla Georgia, dai casi Skripal e Navalny, dall’ingresso dei “little green men” in Crimea e poi nel Donbass. La guerra in Ucraina – le trincee, combattimenti corpo a corpo, i bombardamenti – è il primo conflitto dei tempi moderni che ci riporta realmente indietro di decenni, ricorda la Seconda Guerra Mondiale, uno scenario bellico di tipo tradizionale, uno scontro tra due Nazioni. Un ...