Alessandra Amoroso vittima di hater su Tik Tok. I fan reagiscono

Leggi su diredonna

(Di venerdì 11 novembre 2022) La cantanteda mesi èdi attacchi di cyberbullismo sui social, l’ultimo che ha destato la reazione dei fan della cantante salentina, è avvenuto nei giorni scorsi. Il social in cui si è manifestato questo attacco anche stavolta è stato TikTok ed appare particolarmente odioso perché lanciato alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo “Notti blu” prevista l’11 novembre. L’hashtag utilizzato per gli attacchi controè #fobia e nell’ultimo caso ha avuto ad oggetto il meme realizzato con la canzone “camera 209” il cui testo è stato modificato in modo volgare daglis. Naturalmente sono subito spuntati numerosi commenti, alcune persone affermavano che a questo punto neanche ricordavano più la versione originale del ...