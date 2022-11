“Affabulazione” | eventi e rassegne a Napoli Gli appuntamenti dal 14 al 20 novembre

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nel calendario della rassegna “” della settimana in scena lo spettacolo “Cristo di periferia” con Francesco Montanari, scritto e diretto da Davide Sacco Nell’ambito di “”, progetto sostenuto dal Comune dicon il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, mercoledì 16, alle 20.00, presso

2a News

Clicca qui per tutte le informazioni I Foja in concerto gratuito per il Festival Est! Nell'ambito della rassegna, venerdì 11 novembre, alle 21.00, i Foja presenteranno in anteprima il ...Nell'ambito di '', progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, venerdì 11 novembre, alle ... “Affabulazione”, gli appuntamenti dal 14 al 20 novembre Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20:00, con ingresso gratuito al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, Viale Kennedy 54, il Concerto “ScarlattinBlues - Metamorfosi orchestrali dal ...I concerti gratuiti di Senese e dei Foja, letture e incontri per il Festival della Gentilezza, la fiera Creattiva, apertura serale straordinaria al costo simbolico di 2 euro al Museo di Capodimonte e ...