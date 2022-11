Roma | pari col Sassuolo e polemica Mou

(Di giovedì 10 novembre 2022) . “Sono stato tradito da un calciatore che non ha avuto un atteggiamento professionale: gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio“. Un furioso Mourinho nel post gara dopo il pareggio per 1-1 dellaa Reggio Emilia, Il calciatore, di cui non ha rivelato il nome, secondo rumors potrebbe essere Karsdorp. Già nel derby avrebbe avuto un atteggiamento poco gradito, lo stesso Mourinho in conferenza stampa aveva minimizzato l’accaduto. Ieri sera invece lo Special One ha tuonato. “Mi dispiace perché lo sforzo della nostra squadra è stato tradito da un giocatore”. Promossi invece Tammy Abraham e Volpato. “Il bambino ha cercato di accendere la luce, ma non posso chiedergli più di tanto perché qualche mese fa giocava su un campo in Primavera“ L'articolo proviene da Italia Sera.

... dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attivita' Produttive eOpportunita' diCapitale e Presidente del Board of Directors del progetto CTE di ...... la squadra non ha mai vinto in campionato una partita disputata in questo giorno: un soloe ... L'Empoli è una delle due squadre, insieme alla, contro cui Okereke ha realizzato due reti in ...La bozza del dl Aiuti quater prevede anche la proroga dello sconto carburanti, la rateizzazione delle bollette per le imprese e l'aumento dei fringe benefit ...(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Mediocredito centrale intende posizionare la ... per effetto della redditività incrementale attesa in arco piano con un utile al 2025 pari a 56 milioni (rispetto a 34 milioni a ...