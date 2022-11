Roma-Abraham | che crisi | l’annuncio è una batosta per il bomber

Tra i vari argomenti, Southgate si è soffermato anche sulla scelta di non convocare l'attaccante della, Tammy: "Tammy ha segnato poco nel momento sbagliato... lo stato di forma è la ...Ci ha sperato fino all'ultimo Tammy, centravanti della, ma il gol con il Sassuolo non è bastato per convincere il tecnico: "Ha scelto il momento sbagliato per avere un calo, peccato, è ...Fonte: Il Tempo TUTTOmercatoWEB.com foto di www.imagephotoagency.it Abraham è in difficoltà nella Roma e potrebbe rischiare il Mondiale se non si riprenderà almeno in queste… Leggi ...ROMA - Dopo aver pubblicato l'elenco dei convocati, il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni. Tra i vari argomenti, Southgate si è sofferm ...