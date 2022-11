Reddito di Cittadinanza | ecco come cambia e chi ne resta escluso

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il governo Meloni lavora a una modifica deldi, ma la “sintesi” tra le diverse proposte deve essere ancora trovata. “Costa circa 10 miliardi all’anno, se una parte di quei soldi fossero dati alle imprese per ridurre il costo del lavoro avremmo molti posti di lavoro in più e anche lavori più dignitosi dal punto di vista della retribuzione”, ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite di La7, all’Aria che tira. Il ministro Ciriani “Parleremo dei dettagli tecnici quando ci sarà una proposta formale, per il momento – ha spiegato Ciriani – è solo una ipotesi di cui non si è parlato né in Cdm né in Parlamento. È chiaro però che l’obiettivo politico che ci siamo posti è una riforma radicale del RdC, che è misura di carattere elettorale, non ha creato un solo posto di lavoro, ha creato grandi difficoltà ...