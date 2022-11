Quando arriva la tredicesima 2022 | detassazione | di quanto sarà più alta?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)lapiùrispetto agli anni passati? Apare, ciunasulladi quest’anno, uno sgravio contributivo, così come ha dettagliato l’INPS nel messaggio reso noto lunedì 7 novembre. Partiamo col dire che non c’è una data fissa circa l’arrivo dellainl’erogazione dipende dal contratto del dipendente o da quello nazionale della categoria. In genere, il pagamento cade tra il 15 ed il 20 dicembre, e mai dopo le festività natalizie, proprio per potenziare il potere d’acquisto delle famiglie. Perconcerne i pensionati, le prestazioni ...