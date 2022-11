Pattinaggio artistico | Conti-Macii | “Il triplo twist è un valore aggiunto Il podio è un’iniezione di fiducia”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nuovo appuntamento con Figure2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del. Ospite della nostra Francesca Cazzaniga la coppia d’formata da Sarae Niccolò, entrambi reduci da uno straordinario terzo posto nel Grand Prix. Il duo, allenato da Barbara Luoni e Raffaella Cazzaniga – presso l’Icelab di Bergamo – è salito sul terzo gradino dela Skate Canada. In questa video intervista, Sara e Niccolò ci raccontano le loro emozioni e la loro preparazione in vista del prossimo appuntamento del Grand Prix, quello di Sheffield: “Siamo già tornati in pieno allenamento – commenta Sara – non abbiamo ancora avuto modo di realizzare quanto successo. Non sono una che tende ad enfatizzare tutto ciò che accade, ma ...

Un risultato importante che Sara e Niccolò hanno festeggiato con la propria famiglia prima di riprendere gli allenamenti e pensare al prossimo obiettivo. Un podio che per la coppia vuol dire molto e ...