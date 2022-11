' Non tornare a Bari' | ecco perché il Sudtirol non convoca Masiello

(Di giovedì 10 novembre 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , anche le autorità hanno manifestato preoccupazione per motivi di ordine pubblico. La decisione sarà ufficializzata e spiegata in conferenza stampa dal ...

Il difensore non convocato per la trasferta al San Nicola dopo le minacce ricevute in questi giorni dai tifosi del Bari, che non dimenticano l'autogol nel derby con il Lecce del 2011, episodio poi chi ...Il roccioso difensore parla del momento dei rossoneri: "La squadra è molto... "arrabbiata", domenica mi aspetto una partita molto combattuta. Il Siena è una squadra di carattere che gioca bene e prend ...