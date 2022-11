Nelle roccaforti degli Estensi

L'Asinello si aggiudica anche i governatoriblu in California, con Gavin Newsom, e New York, con Kathy Hochul, che era data in difficoltà contro il rivale Lee Zeldin e ha vinto con ......prima linea contro la cancel culture e contro l'introduzione dei programmi scolastici gender... dimostra di sfondare anche fra altre popolazioni, se produce buoni risultati: anche...“Questo non è un romanzo storico”, sta scritto nelle note iniziali del volume La settimana santa di Louis Aragon, recentemente ...Rassegna ragionata dal web su: il dossier di Frontex che indica nelle navi delle Ong uno sprone alle partenze dalla Libia, le nuove alleanze di Putin, il senso delle elezioni midterm ...