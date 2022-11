“Mia figlia non tornerà più | il giudice ha già rimesso in libertà che me l’ha uccisa” | dice il padre di Miriam

Leggi su formatonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Niente carcere per Alessandro Giovanardi, il giovane che, sotto l’effetto di alcool e droga, ha travolto e ucciso la 22enneCiobanu. La decisione del Gip di Treviso e un ulteriore colpo al cuore per la famiglia della vittima. Alessandro Giovanardi non farà neppure un giorno in prigione. Il Gip di Treviso, in accoglimento delle richieste della Procura, ha stabilito che il giovane avrà solo l’obbligo di dimora e il divieto di uscire di casa dopo le ore 20. Durante il giorno potrà continuare a lavorare e svolgere le normali attività: tutto come prima. Tutto come se non avesse investito e uccisoCiobanu nella notte tra il 31 e l’ 1 novembre scorsi. Ildella vittima, il signor Giovanni Ciobanu, ha commentato così la decisione del: “Al ragazzo che ha ucciso ...