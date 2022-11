Kim e Kvara preoccupano il Napoli | la notizia sul futuro

(Di giovedì 10 novembre 2022) A “ForzaSempre”, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di SkySport. Ecco quanto evidenziato: “Il match con l’Udinese non è facile, ma ildeve sfruttare fino in fondo il doppio turno interno perché deve rendere il massimo e finire il torneo di apertura facendo l’en plein. E poi quello che succede dietro, succede. Anche perché ci sono diverse squadre che si scontreranno tra di loro e che si toglieranno punti a vicenda”. FOTO GETTY –La squadra di Spalletti ha superato quella di Sarri?“Non ancora, potrebbe farlo se alla fine riuscirà a vincere. Forse quello di Sarri era unleggermente più bello nel gioco rispetto a quello attuale ma siamo all’inizio del campionato e non si può dire. La differenza importante tra questoe ...

Se ho legato molto conSì, dal primo giorno che è arrivato. Ho sempre cercato di aiutarlo, lo ... ' Sulla titolarità contro l'Atalanta,ed il sogno scudetto ' Se Spalletti mi ha detto che ...Ancheè arrivato quest'estate a Napoli e consta risultando decisivo per le prestazioni che hanno portato il Napoli in vetta alla classifica e agli ottavi di Champions League . A un solo ... Furti d'auto a Kvara e Kim, atti trasmessi in procura: "Nessuna matrice comune" 10.11 14:18 - LIGA - Tebas: "Superlega Perez continua a diffondere delle notizie non vere..." ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, rilasciando alcune dichiarazioni. “Il Napoli sta giocando un gran calcio Abbiamo fatto una cosa i ...