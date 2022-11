Google risolve un bug che consentiva di sbloccare i Pixel usando una SIM

HamelinProg

Ha ancora senso, oggi, acquistare uno smartphone Huawei che non può contare sulle appe sul ... Questa tecnologia, che si- vale la pena ricordarlo - nello spessore estremamente limitato ...La ricerca del giusto set - up siquindi in un compromesso tra maggior carico aerodinamico ... Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio diNews, se vuoi essere sempre ... Google risolve un bug nei telefoni Pixel che consente l'accesso PUK al dispositivo - Tablet e telefoni - Notizie Il ricercatore di sicurezza David Schütz ha scoperto una vulnerabilità in Android che consente di sbloccare un telefono protetto da PIN o impronta ...Google ha dichiarato di aver risolto alcune vulnerabilità che interessavano il framework di Android, alcuni componenti principali del sistema operativo e il sistema d’aggiornamento integrato in Google ...