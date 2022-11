Germania | il Bundestag approva la riforma che trasforma il sussidio sociale in reddito di cittadinanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) In Italia si pensa a come ridimensionarlo, ina come potenziarlo. Il 10 novembre, ilhato ladel ‘Burgergeld’, il nuovoditedesco. Il sistema di aiuti ‘Harz IV‘, introdotto circa 18 anni fa dall’amministrazione dell’ex cancelliere Gerhard Schroder, dovrebbe essere sostituito dal nuovoa partire dal 2023. Ma l’opposizione ha già annunciato di voler provare a bloccare la legge il 14 novembre al Bundesrat, il Senato tedesco. La proposta, avanzata dalla coalizione di governo, composta da socialdemocratici, ambientalisti e liberali, è ritenuta dai partiti d’opposizione un freno alla ricerca del lavoro da parte dei percettori. Il ‘Burgergeld’ è statoto dal parlamento federale tedesco ...