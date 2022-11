Concorrenza | recessione e previsioni sbagliate | perché Facebook | Twitter e le altre compagnie tech stanno licenziando

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le indiscrezioni circolavano da giorni, ma ieri è arrivata la conferma: Meta ha licenziato 11 mila dipendenti, ovvero il 13% della propria forza lavoro. La ragione è economica, le entrate, ha spiegato il fondatore della compagnia Mark Zuckerberg, sono state «minori delle aspettative», per questo, i licenziamenti si inseriscono in una strategia per trasformare Meta in «un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre». Quello della mega compagnia che riunisce, Instagram e WhatsApp arriva dopo un altro maxi-licenziamento in un social network. I numeri Solo pochi giorni prima, infatti, il neo proprietario di, Elon Musk, ha deciso di lasciare a casa metà dei dipendenti della società, salvo poi richiamarne alcuni. Anche l’uomo più ricco del mondo ...