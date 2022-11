Zona Wrestling

Logan non ha mai nascosto la sua passione verso il mondo del Wrestling e ha già all'attivo due vittorie, oltre ad essersi allenato assieme aMichaels. La card diCrown Jewel Omos vs Braun ...... evento speciale targato NXT che, c ome anticipato daMichaels in una conference call con la ... Halloween Havoc è ancora visibile in differita, come sempre soltanto sulNetwork . Vi ... WWE: Shawn Michaels farà un annuncio importante durante NXT Deadline Top Title Matches, Contract signing and more were announced during the November 8th edition of the Tuesday Night show in Orlando, Florida.With the WWE NXT Deadline premium live event just a month away, a loaded card has been announced for the 11/15 episode of WWE NXT.