Tredicesime in aumento a fine anno | ecco chi ne avrà diritto

Ciò, tuttavia, vale solamente per quelled'importo imponibile lordo non superiore ai 2. ad esempio, per chi prende 1.500 euro c'è unnetto di 30 euro , mentre con una tredicesima ...Calcolitredicesima stipendi ed esempi Anche lequest'anno saranno più alte : le norme in vigore prevedono, infatti, che la decontribuzione al 2% sia applicata anche sul rateo ...L'Inps ha chiarito tutti i dubbi relativi all'applicazione dell'integrazione dell'1,2% inserita dal decreto Aiuti-bis ..."Il dato odierno sulle vendite del commercio al dettaglio dell'Istat registra, per il quarto mese consecutivo, una crescita effimera rispetto allo scorso anno, un'illusione ottica causata da un aument ...