' Ndrangheta su Roma | il video dell' irruzione della Dia in un ristorante della Capitale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una vasta operazionea Direzione investigativa antimafia (Dia) è in corso ae provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento , per dare esecuzione a misure cautelari nei ...

... eseguita dalla Dia di Agrigento, nell'ambito dell'operazione fra le province die Cosenza su un'associazione per delinquere di stampo mafioso costituente una 'cellula' di 'radicata ...E' l'intercettazione, citata nell'ordinanza del gip, in cui a parlare è Vincenzo Alvaro, ritenuto dai magistrati ella Dda dia capo della Locale di 'attiva da anni nella Capitale. Con ...Le mani della ‘Ndrangheta sulla Capitale. Questo è quanto emerso dalle indagini della Dia, coordinate dalla Dda di Roma, che hanno consentito l’arresto di 26 persone, accusate di far parte di una ...Maxioperazione della Dia tra Lazio e Calabria: 26 arresti nel blitz che ha messo in luce i patti siglati per controllare gli affari ...