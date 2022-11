Midterm | dem Fetterman batte Oz al Senato in Pennsylvania

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il democratico Johnil repubblicano Mehmet Oz ine conquista un seggio in. E' quanto emerge dalle proiezioni dei media Usa. Per i democratici e, in via di ...

Il democratico John Fetterman batte il repubblicano Mehmet Oz in Pennsylvania e conquista un seggio in Senato. E' quanto emerge dalle proiezioni dei media Usa. Per i democratici e Fetterman, in via di ...L'America cambia i suoi assetti politici alla luce dal voto di, da molti considerato un referendum sull'operato di Joe Biden, ma anche un termometro sulla ...per il Congresso rispetto a uno...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Marjorie Taylor Greene, la repubblicana alleata di Donald Trump e sostenitrice della 'Big lie' delle elezioni Usa rubate del 2020, ha vinto in Georgia ed è stata rieletta alla Camera americana. E' qua ...