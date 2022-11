Midterm 2022 | Moore primo governatore afroamericano del Maryland Tre seggi cambiano colore in Florida | AOC stravince a New York

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Martedì 8 novembre i cittadini Usa hanno espresso il loro voto nelle elezioni di. A essere rinnovato, a metà del mandato presidenziale di Joe Biden, è il Congresso di Washington: Democratici e Repubblicani si contendono il rinnovo di tutti i 435della Camera e di poco più di un terzo di quelli del Senato (35 su 100). I Democratici rischiano, secondo le previsioni della vigilia, di perdere la maggioranza al Congresso: se così fosse Biden si troverebbe nella condizione di lame duck (“anatra zoppa”) per i prossimi due anni alla Casa Bianca. Ancor prima della chiusura dei, un suo consigliere ha fatto sapere tuttavia che il risultato del voto non influirà sulla scelta di Biden se ricandidarsi nel 2024. Con queste elezioni si scelgono anche 36 su 50 governatori. Si decidono 27 segretari di stato e migliaia di ...

Ecco quali sono gli scenari e cosa può accadere in caso di sconfitta per i democratici L'8 novembre gli americani tornano a votare per le elezioni di, una sorta di valutazione dell'...- 'Il politicamente corretto è il collante culturale dei poteri forti del capitalismo americano. Trump rappresenta un po' di più la classe operaia, e sta catturando anche la classe operaia di ...Elezioni midterm in Usa: il Congresso "diventa repubblicano" con gli uomini forti dell'ex presidente Trump che ottengono affermazioni molto nette ...Il bello delle elezioni di midterm negli Stati Uniti è che sono un eccezionale termometro politico, decisamente migliore dei sondaggi che, da decenni, ammorbano la politica di tutto l’Occidente. Perch ...