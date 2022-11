Meta | arrivano i primi licenziamenti di massa

Link Sponsorizzato Controlli sui terreni Zero! Controlli sui prodotti coltivati che poi vengono immessi sul mercato esulle nostre tavole Meno di zero!! Controllo sugli animali che ...Secondo quanto risulta al giornale, che ha citato il responsabile delle risorse umane di, Lori Goler, i dipendenti licenziati dovrebbero ricevere almeno quattro mesi di stipendio come buonuscita.(Teleborsa) - Meta Platforms, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha deciso di ridurre la propria forza lavoro di circa il 13%, licenziando più di 11.000 dipendenti.Messaggio ai dipendenti. Annunciata una serie di ulteriori misure per diventare un'azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ...