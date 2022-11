Le nuove stelle Michelin | Cannavacciuolo sale in cattedra

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Life&People.it Il dado è tratto. Sono ben 35 leinserite nella guidaper ciò che concerne i ristoranti italiani del 2022. Il responso, attesissimo da tutti gli addetti ai lavori, è arrivato ieri sera, martedì 8 novembre, in occasione di una celebrazione – di stampo hollywoodiano – andata in onda direttamente dalla Francia Corta. Non tantissime le novità per ciò che riguarda le riconferme, tra cui spicca comunque la terza stella assegnata allo Chef Antoninocon il suo ristorante “Villa Crespi”. La terza stella diLa notizia della terza stella di Antonio Cannavacciolo è quella che ha avuto più risonanza mediatica, sia per il personaggio in questione, ormai notissimo personaggio televisivo (divenuto famosissimo giudice di Masterchef), sia perché va ...