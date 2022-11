Elezioni in Usa | Ocasio Cortez rieletta alla Camera | è il suo terzo mandato consecutivo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La democratica Alexandriaè stataamericana alledi metànegli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dei media Usa la pasionaria di origini portoricane nata nel Bronx di New York, ha stravinto nel suo distretto della grande mela, il quattordicesimo, con il 70,6 per cento di voti battendo contro il 27,5 della repubblicana Tina Forte. L’astro nascente liberal servirà ilin Congresso. Negli ultimi giorni la deputata dem si è distinta per aver criticato le misure che il neo patron di Twitter Elon Musk ha annunciato in vista della riorganizzazione del social network. “Bella roba un miliardario che vende a 8 dollari al mese l’idea del free speech”, ha ...