Bayern Monaco - Werder Brema 6 - 1 | gol e highlights

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La sintesi della vittoria per 6 - 1 delsul: gol di Musiala, tripletta di Gnabry, Goretzka e Tel per i bavaresi, Jung per i ...

La sintesi della vittoria per 6 - 1 delsul Werder Brema: gol di Musiala, tripletta di Gnabry, Goretzka e Tel per i bavaresi, Jung per i ...... che domenica scorsa ha letteralmente fatto a pezzi l'ormai ex capolista Union Berlino, travolta 5 - 0 alla BayArena e superata dal. Una vittoria che mancava da ben sei partite - tra ...Ancora una goleada. E il Bayern Monaco è sempre più dominante. La squadra di Nagelsmann batte 6-1 il Werder Brema e raccoglie l'undicesima vittoria nelle ultime dodici partite disputate, nelle quali ...Solo venti minuti di Bayern Monaco-Werder Brema per Sadio Mané, schierato da Julian Nagelsmann nella sfida di Bundesliga: l'ex attaccante del Liverpool ha ricevuto prima le cure mediche dopo una botta ...