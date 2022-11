Anche Meta dopo twitter licenzia L' epoca d' oro dei social è finita

(Di mercoledì 9 novembre 2022)un anno di difficoltà e scelte sbagliate i nodi sono venuti al pettine con ilmento di 11.000 dipendenti. Come annunciato nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, sono arrivate puntuali le email d'addio immediato al 13% dei circa 87.000 dipendenti di, in quella che rappresenta il piano di ristrutturazione aziendale più ampio nella storia di Facebook, iniziata nel 2004. "Ho sbagliato a sovrastimare la crescita e mi assumo la responsabilità degli errori", ha spiegato Mark Zuckerberg in una lettera inviata agli ingegneri. Il grande capo resta ovviamente saldo sul ponte di comando, mentre ai lavoratori estromessi spetteranno quattro mesi di stipendio, più due settimane per ogni anno di lavoro a Menlo Park e la copertura sanitaria per i prossimi sei mesi. La cura dimagrante dinon è certo una ...

...2022 i dati economici disegnano per la prima volta rosso: il fatturato di 28,8 miliardi di dollari segna un - 1% rispetto all'anno precedente. Per la prima volta nella storia diminuiscono...Dopo un anno di difficoltà e scelte sbagliate i nodi sono venuti al pettine con il licenziamento di 11.000 dipendenti. Come annunciato nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, sono arrivate puntuali ...