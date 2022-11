Violante Placido | l’abbraccio con l’uomo più importante della sua vita

(Di martedì 8 novembre 2022) Attrice capace di passare da ruoli controversi ad altri più rassicuranti. Ecco una foto di una intensità davvero unica 46enne, attrice, ma anche musicista. È figlia dell’attore e regista Michelee dell’attrice Simonetta Stefanelli. Una donna molto bella e di grande successo. In questa foto che vi proponiamo mostra tutta la sua felicità.(web source)Figlia d’arte Esordisce nel mondo del cinema nel 1993 al fianco del padre Michelenel film drammatico “Quattro bravi ragazzi” di Claudio Camarca. Dopo circa tre anni, entra nel cast del film “Vite strozzate” (1996) e si fa notare anche nella commedia “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” (1996), accanto a Stefano Accorsi. Il primo ruolo di un certo rilievo lo interpreta nel film “L’anima gemella” (2002), per la regia di Sergio Rubini. Con ...

... prodotti e interpretati dal co - fondatore e tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, in arte Boosta che, in particolare per la traccia Come un sasso, lavora insieme a, creando un ...approfondimento Modalità aereo, il cast del film con Lillo eCome è stato il rapporto con Beppe Fiorello, Sabina Impacciatore e Massimo Ghini, protagonisti del film JENNY: "È stato ...È Violante Placido la prima grande protagonista della settima stagione di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, che si inaugura sabato 12 novembre (inizio alle 21) al Teatro Magnani di Fidenza. L’attric ...Un libro pieno di ricordi, quelli della sua vita. Michele Placido lo ha sfogliato a "Oggi è un altro giorno", facendo un bel tuffo nel passato. Tra le pagine della giovinezza gli anni trascorsi al col ...