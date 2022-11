Tandem 6 su Giallo dall’8 novembre | si riparte da Léa e Paul in confusione | trame episodi

(Di martedì 8 novembre 2022) Al via6 sutorna la serie poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il CapitanoMarchal. Ogni settimana, ogni martedì, andranno in onda due. La sesta stagione comincia con Léa ein; la donna prende le distanze dall’ex pur di non soffrire. Lui, dal canto suo, non capisce il motivo per cui si comporti così. Inès è l’unica a capire la posta in gioco, nel timore chee Léa finiscano per capire cosa ha fatto lei. È una donna innamorata e sembra pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere il suo futuro con. Anche se questo significa allontanarla ...

Guida TV

A centrocampo Dellepiane, Silvestri, Bacigalupo, Gerbino e Di Masi e in avanti iloffensivo ... Arriva per Magonara il primo cartellinodella gara per un fallo in prossimità della zona del ...... Salvemini, Manzo e Longo a centrocampo; Stasi e Leone sulle fasce e ild'attacco formato da ... Per l'arbitro è simulazione con conseguente cartellino. Nei minuti successivi gli ospiti ... Tandem-Sesta stagione, 1a puntata su Giallo - Guida TV Tandem anticipazioni e trame puntate stagione 6 in onda martedì 8 novembre 2022. Dove in streaming online, quando la replica su Giallo.Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Empoli, gara valida per la 11^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, sabato 5 novembre, alle ore 11 presso lo Stadio Enzo Ricci di Sass ...