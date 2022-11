Spezia - Udinese 1 - 1 | solo un pari tra liguri e friulani al Picco - Sport - Calcio - quotidiano net

Si apre con tre partite la 14esima giornata di Serie A. Il Napoli ha vinto 2 - 0 contro l'Empoli,è finita 1 - 1. Dalle 20.45 in campo Cremonese - Milan ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Napoli - Empoli leggi anche Serie A: Atalanta - Napoli 1 - 2, Milan -...I gol di Reca e di Lovric fissato il risultato in parità: lointerrompe la serie di sconfitte, l'non riesce più a ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Nell’anticipo del “Picco” gioca meglio lo Spezia, ma porta a casa solo un pari; per l’Udinese un altro piccolo passo, ma la vittoria manca da settimane. La prima occasione è ...Sono da poco terminate le prime due gare valide per il quattordicesimo turno di Serie A. Continua la cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti, che anche contro l'Empoli vince e si conferma ...