Spezia | Dragowski ko nel riscaldamento | contro l'Udinese c'è Zoet

TUTTO mercato WEB

Alle 18.30 scenderanno in campoe Udinese per la quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici(3 - 5 - 2):; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_...Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:(3 - 5 - 2):; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, ... Spezia-Udinese, problema alla schiena per Dragowski: gioca Zoet dal primo minuto Nel quattordicesimo turno della Serie A Tim 2022/23 le Aquile di mister Luca Gotti affrontano l'Udinese allo stadio 'Alberto Picco'. Per l'occasione, il tecnico aquilotto opta per il 3-5-2 che vedrà D ...Al Picco sfida tra due squadre a cui la vittoria manca da oltre un mese: Spezia reduce da 3 ko di fila, l'Udinese non vince da 5 giornate. Gotti, ex della gara, ritrova Nikolaou in difesa e rilancia d ...