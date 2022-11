SETTORE GIOVANILE | Campionato Under 17 | Frosinone – Cosenza

"Dopo la prima squadra e la Juniores riparte anche ilcon gli esordienti 2010/2011 " fa sapere Massimo Moschini, responsabile del", i primi calci 2014/2015 e le ...Benevento . Nuova convocazione per ildel Benevento che ha ricevuto la richiesta da parte della Figc per Lorenzo Carfora. Classe 2006, l'attaccante giallorosso è in forza all'under 17 guidata da Rocco, reduce da un ...Stefano Colantuono, responsabile settore giovanile della Salernitana ed ex allenatore dei campani, è intervenuto a Radio FirenzeViola per presentare la sfida di domani tra gli amaranto e ...Una vittoria nel week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara JUNIORES Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 1-4 Il Gabicce Gradara cade in casa contro la capolista e interrompe la ...