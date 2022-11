(Di martedì 8 novembre 2022) Si moltiplicano le produzioni in Liguria, ben sei vengono girate ora in contemporanea. Nel 2022 la spesa diretta sul territorio ha raggiunto gli 8,5 milioni con 16 mila pernottamenti

Il porto, le gru, sono gli sfondi lividi dove si muove, l'investigatrice interpretata da Paola Cortellesi. E poi c'è Camogli con i suoi colori pastello, casa di, la consulente di polizia ...Liguria ancora protagonista del piccolo schermo. Dopoe Sopravvissuti, Genova farà da sfondo a una nuova serie che verrà distribuita da Netflix, con il titolo provvisorio "Criminel". Dopo un 2021 da record, con oltre 300 produzioni ... Petra, Blanca e le altre serie, Genova è tutta un set: le novità e le location più gettonate Si moltiplicano le produzioni in Liguria, ben sei vengono girate ora in contemporanea. Nel 2022 la spesa diretta sul territorio ha raggiunto gli 8,5 milioni ...Il presidente della Regione Toti: "Per la prima volta all'American Film Market, il più importante evento del settore con oltre 200 case di produzione. Occasione per ribadire come la Liguria sia la loc ...