Per la corsa alla Regione Lazio Conte chiude al Pd e a Renzi

Leggi su agi

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Nessun tavolo con i vertici del Pd, per questioni politiche di sostanza e men che meno cone Calenda, che usano "insulti" e non sono sulla linea dell'agenda "progressista". Mentre sugli inceneritori la posizione del Movimento 5 stelle non cambia rispetto a quella assunta dal governoII: "dire di no è dire sì al futuro". L'ex presidente del Consiglio, oraguida del M5s, Giuseppemette in chiaro i paletti per laalle prossime elezioni nel. Un candidato?ribadisce "nomi non ne ho", ma "correttamente" con le forze politiche che ci staranno verrà scelta la persona più "adeguata" a portare avanti il programma. E proprio il 'programma',fine, diventa, di fatto, la parola chiave della conferenza stampa ...