Maggioranza alla prova del Mes Giorgetti apre | che farà Meloni?

(Di martedì 8 novembre 2022) “Sul Mes mi attesto sulle decisioni del precedente governo, di cui facevo parte. Aspettiamo le decisioni della Corte costituzionale tedesca e poi decideremo, confermo l’impegno a ratificarlo, esattamente la posizione dello scorso governo”. Le parole del ministro dell’Economia, Giancarlofine della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles non rappresentano una novità per quanto riguarda la sua personale posizione, diverso è invece il ragionamento rispetto ad alcuni pezzi della attualeche il Mes hanno sempre contestato. Cosa è il Mes Il Mes è stato ideato al fine di concedere prestiti in situazioni di estrema emergenza, come accaduto in passato a Grecia, Cipro e Spagna. Il fondo si caratterizza per condizioni piuttosto rigide tramite le quali emette i prestiti, con annessa anche la possibilità di atti ...