L' Ocean Viking verso un porto sicuro in Francia

Leggi su agi

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - La decisione francese di aprire ildi Marsiglia alla naceViking con il suo carico di migranti è stata preceduta ieri sera, secondo quanto si apprende, da un colloquio a Sharm El Sheikh tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'Viking della Ong SOS Méditerranée e ha più di 200 migranti a bordo, che sono in mare da 18 giorni. La nave "dovrebbe arrivare in acque internazionali vicino alla Corsica il 10 novembre", ha annunciato l'Ong. "Questa soluzione estrema è il risultato di un fallimento critico e drammatico da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati associati nel facilitare la designazione di un luogo", ha insistito SOS Méditerranée nel suo comunicato stampa. Piantedosi, su rispetto dei diritti non accettiamo ...