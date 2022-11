Lecce | i convocati per l'Atalanta | un solo assente | torna Tuia

Il difensore sarà a disposizione perDietro qualcosa potrebbe cambiare con Djimsiti favorito ... mercoledì ore 20:45 Fiorentina, Cabral può spuntarla su Jovic Nella lista deicontro la ...... salvo poi uscire nel finale e sparire dai radar bianconeri e dalla lista deidi Allegri. Assente con, Psg e Inter. L'infortunio di Vlahovic. Il giocatore soffre da un po' di tempo e ...Umtiti ha recuperato ed è convocato. Ma difficilmente sarà della partita nella gara infrasettimanale di domani del Lecce che ospita l’Atalanta. Marco Baroni in conferenza stampa: “Umtiti si è allenato ...NOTIZIARIO - Il Lecce ha proseguito la preparazione alla gara contro l’Atalanta con un allenamento al Via del Mare. Fisioterapia per Dermaku. Banda, tornato in gruppo, è stato convocato in Nazionale, ...