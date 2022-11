Infortunio Sensi | dopo l’operazione lungo stop per il centrocampista | le tempistiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Stefanodel Monza, verrà operato in questi giorni per ridurre la frattura malleolo-peronale Stefanodel Monza, verrà operato in questi giorni per ridurre la frattura malleolo-peronale . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mediano dovrà stare fermo circa due mesi e mezzo e tornare dunque intorno a febbraio 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... soprattutto dopo il grave(con conseguente lungo stop) dinel centrocampo di Palladino. Calciomercato Juventus, Fagioli spinge McKennie verso l'addio Weston McKennie ©......la convocazione 'simbolica' per il derby - ancora non ha recuperato completamente dall'... Palladino Squalificati: nessuno Diffidati: Rovella Indisponibili: Marì,Arbitro: Santoro di ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Infortunio pesantissimo per Sensi: il sostituto potrebbe arrivare dal Milan, Galliani già pronto all’affitto. Le lacrime, le urla, la corsa dei compagni pento ad aiutarlo e lo shock per un infortunio ...