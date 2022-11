CLAMOROSO | Austin Theory incassa il Money in the Bank a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 novembre 2022) In uno scioccante colpo di scena,hato la valigetta delin thedurante le fasi finali di “WWE Raw” del 7 novembre. La cosa bizzarra è cheha deciso di utilizzare il suo vantaggioso contratto per un match titolato immediato per una title shot per il titolo degli Stati Uniti di Seth Rollins.sembrava essere in una posizione privilegiata per catturare il titolo degli Stati Uniti da Rollins dopo che quest’ultimo aveva subito un pestaggio per mano di Bobby Lashley, che inizialmente aveva risposto alla Open Challenge di Rollins. Tuttavia, l’incontro tra Lashley e Rollins non ha mai avuto inizio e The All Mighty si è ritirato nel backstage dopo aver sbattuto Rollins contro il tavolo degli annunci con una violenta ...