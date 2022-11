Benevento | ancora uno sforzo | segnali incoraggianti in attesa dei rientri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Per una pedina che esce, una è pronta a tornare. La conta di Fabio Cannavaro in vista del match di sabato contro la Spal inizia dalla difesa. Il tecnico partenopeo è certo di non poter contare su Pastina per la sfida contro l’amico Daniele De Rossi. Il mancino verrà infatti squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’ingenua, quanto inutile, espulsione rimediata contro il Bari. Una situazione che non è piaciuta particolarmente all’allenatore, costretto ad accontentarsi dell’ennesimo pareggio nonostante una buona prestazione. “E’ giovane e deve capire che a volte un fallo del genere, in una posizione del campo ininfluente, può costare caro. Mi piace avere un difensore tosto, che mette il fisico, ma quando capitano certe cose mi dispiace. Deve far tesoro degli errori perché ha lasciato i suoi in dieci, non giocherà la prossima e poi ...