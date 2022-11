Università di Salerno | incremento delle immatricolazioni del 9 3%

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel 9,3% per lea.a. 2022/23 all’degli studi di. Dall’ultima rilevazione statistica effettuata si registra, infatti, un numero diai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, per l’a.a. 2022/23, pari a 7226 unità, rispetto ai 6611 immatricolati definitivi dello scorso anno accademico, con unpercentuale che al momento si attesta sul 9,3%. L’si evidenzia per la quasi totalità dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo. Sono, al momento, ancora in corso gli scorrimentigraduatorie dei corsi di studio a numero programmato nazionale e locale ...