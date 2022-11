Tech-toys | ecco i giocattoli sensorizzati per diagnosticare i disturbi del neurosviluppo

E' il perno di '', il progetto multidisciplinare vincitore del bando ERA PerMed (un bando di ricerca europeo che finanzia ricerche innovative in tema di medicina personalizzata), ...Questo è quanto propone di sviluppare il progetto multidisciplinare internazionale, coordinato da Giovanni Cioni, direttore scientifico dell'Irccs Fondazione Stella Maris di Calambrone (...Yes, Bluetooth sunglasses exist. As if that's not cool enough, these sporty wraparound Bose shades—now just $149—are built to impress with all the features you want in shades and headphones without ...Yes, Bluetooth sunglasses exist. As if that's not cool enough, these sporty wraparound Bose shades—now just $149—are built to impress with all the features you want in shades and headphones without ...