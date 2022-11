Sul Copasir e altro | Conte gioca col Pd come il gatto col topo in attesa di mangiarselo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Giuseppeormai condiziona moltissimo un Partito democratico ancora stordito per la botta del 25 settembre. L’ingegner Carlo De Benedetti, che lo disprezza, ha detto a Piazzapulita che «quello che dice non conta niente» ma non è così: a parte gli innamorati di sempreGoffredo Bettini, pronto a rilanciare l’intesa con lui alla presentazione della sua ultima fatica che si terrà a Roma venerdì prossimo, c’è tutto un pezzo di Pd che ormai è convinto che l’avvocato sia per davvero il punto di riferimento della sinistra, una ruota ben gonfiata di un immaginario tandem Pd-M5s pronto a rinverdire l’aniamericanismo e l’anticapitalismo (Bettini dixit) e senza capire che così facendo il Nazareno finirà per subire dai post-grillini uno scacco matto di valenza storica. Un esempio? La questione della presidenza del. Nelle prossime ...