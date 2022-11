Su voicebookradio com torna “Civico 142” con Giulio Ceccanei e Valeria Fedeli

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA –a grande richiesta il programma di.com dedito all’approfondimento dell’educazione civica e degli articoli della costituzione italiana., già ministra dell’istruzione e senatrice della Repubblica Italiana, insieme al direttore artistico della Radio,, condurrà ogni martedì alle ore 10 in diretta, un momento di approfondimento dedicato alla nostra Carta, di cultura ma soprattutto di intrattenimento: “142”. Si riparte da domani, 8 novembre. La costituzione non è mai stata cosi interessante: obiettivo della trasmissione è infatti quello di andare oltre le parole della Costituzione, osservandone i minimi dettagli e i vantaggi per noi cittadini. Una crescita di consapevolezza che ci aiuterà davvero a comprendere ...