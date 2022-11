Mimi Parker | la cantante dei Low muore a 55 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022), voce dei Low, è venuta a mancare in seguito ad una battaglia contro un cancro ovarico.A confermare la notizia della sua dipartita, è stato suo marito, il frontman dei Low: Alan Sparhawk, su Twitter: «Amici, è difficile tradurre l’universo in un linguaggio e in un breve messaggio, ma… È morta ieri sera, circondata dalla famiglia e dall’amore, compreso il vostro. Tenete il suo nome vicino. Condividete questo momento con qualcuno che ha bisogno di voi. L’amore è davvero la cosa più importante».aveva 55. A causa delle sue cure per il cancro, i Low avevano dovuto cancellare molte date del tour. Il 7 ottobre Sparhawk aveva scritto un messaggio Instagram ai fan: «Ci sono stati giorni difficili, ma il vostro amore ci ha sostenuto e continuerà a sostenerci in questo periodo». ...