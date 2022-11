(Di lunedì 7 novembre 2022) E’ stata pubblicata sulladell’Ue l’iscrizione della Castagna di Roccamonfina nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (IGP). La domanda di registrazione del, avanzata a luglio 2022, riportava tutte le caratteristiche specifiche del prodotto agricolo e la sua descrizione, le fasi della produzione che devono aver luogo nella zona geografica identificata, le norme in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento e altro. Roccamonfina è un piccolo paese, situato all’interno del cratere dell’omonimo vulcano, in una zona ricca di castagneti della provincia settentrionale di Caserta, in Campania. Ilcomprende i comuni di Roccamonfina, Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Sessa Aurunca, Teano, Tora e ...

Il Denaro

Sono 44mila euro le risorse a fondo perduto destinate alla Sardegna per sostenere e incrementare l'offerta dei prodotti agroalimentari aDop ede quelli tradizionali nel settore della ristorazione compresi gli agriturismi. "Si tratta dice il Consorzio di tutela dell'Agnello di Sardegna(Contas) di un intervento del ...... seguirà la illustrazione del processo di certificazione del cioccolato di Modica, quale unico cioccolato aeuropeo, e la ricerca storico - archivistica che ha consentito di dimostrare il ... Marchio Igp in Gazzetta ufficiale Ue per la 'Castagna di Roccamonfina' - Ildenaro.it E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue l'iscrizione della Castagna di Roccamonfina nel registro delle denominazioni ...Stanziati 44mila euro a fondo perduto per la Sardegna con l’obiettivo di “sostenere e incrementare l'offerta dei prodotti agroalimentari a marchio Dop ed Igp e quelli tradizionali nel settore della ri ...