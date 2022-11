“La Chiesa cinese è diventata una setta semi-cristiana sottomessa al regime”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Questa settimana (l’ultima di ottobre, ndr) il cardinale Joseph Zen Ze-kiun – novant’anni, ex vescovo di Hong Kong ora in pensione – è stato processato al tribunale di Kowloon per avere sostenuto i movimenti pro democrazia durante le proteste di massa a Hong Kong. (…) Le probabilità che venga assolto sono minime, per usare un eufemismo. Per Pechino, questo è il modo di confermare che Hong Kong è ormai uno stato di polizia. Anche un chierico fragile e pio che cammina con un bastone non è libero di sostenere la democrazia. Nessuno lo è”. Così inizia il commento di Damian Thompson sullo Spectator, che traccia un nesso tra il calvario del cardinale Zen e il rinnovo dell’accordo, pochi giorni fa, tra il Vaticano e il. Il presidente Xi Jinping detesta la pratica religiosa, e in particolare il cristianesimo. Non può deportare 44 milioni di ...